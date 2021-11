Eden Hazard devrait terminer la saison au Real Madrid

Certains ont avancé le départ d'Eden Hazard cet hiver, mais cela semble être une petite erreur.

Eden Hazard est toujours dans le trou au Real Madrid, c'est un fait. Ce week-end, lors du déplacement des Madrilènes sur la pelouse de Elche, il n'a disputé que 5 petites minutes. Barré par Vinicius Jr, il n'a plus vraiment droit au chapitre.

Au niveau de sa santé, il n'est plus blessé depuis quelques semaines, ce qui est une bonne chose pour lui mais aussi pour les Diables Rouges, qui recevront l'Estonie le 13 novembre et se déplaceront au Pays de Galles le 16.

Il y a quelques semaines, la presse espagnole annonçait qu'Eden allait quitter le Real, citant Chelsea et Newcastle comme possible destination. Cependant, ce lundi, Marca est affirmatif: il ne quittera pas la Liga cet hiver, et pour deux raisons.

La première, c'est que le Diable espère encore s'imposer au Real, mais ensuite le club est convaincu que l'affaire financière sera meilleure en cas d'un éventuel départ en juin plutôt qu'en janvier. Si tout le monde est d'accord, cela semble parfait, sauf sur un point: il faut maintenant qu'Hazard s'impose pour de bon.