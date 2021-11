Francky Dury encore hué par les supporters : "Logique qu'ils soient furieux"

Zulte Waregem a pris une gifle à domicile et quand le score s'est porté à 0-5, les huées sont venues des tribunes. Francky Dury semble pris à partie par les supporters.

"En tant que coach, tu as des responsabilités. Je suis moi aussi furieux contre moi-même et mes joueurs, mais ça n'a pas d'importance, nous devons nous en sortir ensemble", entame Francky Dury après la correction reçue contre Genk (2-6). "Que les supporters soient déçus après un 2-6 à domicile ou une dégelée à Seraing, je peux le comprendre. C'est logique et ils en ont le droit tant que c'est respectueux".

Quant à sa situation, Dury n'y pense pas : "Ca n'a pas d'importance en ce moment. Nous devons nous concentrer sur ce moment difficile de la saison".

Je comprends la situation de Francky

Son confrère John Van Den Brom compatissait à ses côtés : "C'est le risque quand vous êtes entraîneur. Je peux comprendre la situation de Francky, nous sommes dans ce milieu depuis assez longtemps pour savoir comment ça fonctionne", estime le Néerlandais.

"C'est logique d'être jugé sur vos résultats mais c'est irrespectueux de s'en prendre à Francky. Il sait mieux que personne ce qui doit être fait et a besoin de la confiance de tout le monde : joueurs, staff et supporters. C'est nécessaire pour corriger le tir", conclut Van Den Brom. Dury aura apprécié.