Un Brugeois absent à STVV pour une raison particulière

José Izquierdo n'a pas fait le déplacement au Stayen samedi soir.

Le Colombien revient progressivement dans le parcours du côté du Club de Bruges. Quelques minutes par ci, puis une toute première titularisation contre Deinze en coupe de Belgique... et même un premier but. L'ancien Soulier d'Or était cependant absent de la feuille de match au Stayen.

La cause? Le terrain synthétique. On le sait sur ce type de terrain, le jeu est particulier et du côté du staff médical des Brugeois on n'a pas voulu prendre de risque avec l'ailier, qui a souffert du genou durant près de deux ans.

Par contre, Izquierdo fait bien le déplacement à Manchester City pour le match de Ligue des Champions de ce mercredi.