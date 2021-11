LdC : le RB Leipzig n'a pas dit son dernier mot, Liverpool et l'Ajax qualifiés, l'Atletico et Dortmund devront batailler pour se qualifier

Suite et fin de la 4e journée de Ligue des Champions, avec de belles affiches entre Dortmund et l'Ajax et Liverpool et l'Atletico, et d'autres qualifiés au terme des rencontres.

RB Leipzig - PSG

Malgré l'ouverture du score rapide de Nkunku (8e) face à son club formateur, le PSG a une fois de plus réussi à inverser la tendance. Privé de Messi, la formation s'en remettait à un doublé de Wijnaldum (21e et 39e) mais alors qu'on pensait se diriger vers une victoire parisienne, Szoboszlai sur penalty égalisait dans les arrêts de jeu. Un point précieux qui fait garder espoir au RB, désormais à trois points de Bruges. Le PSG a perdu sa place de leader au profit de Manchester City.

Liverpool - Atletico Madrid

Yannick Carrasco et l'Atleti ont subi la loi des Reds à Anfield. Diogo Jota (13e) puis Mané (21e) permettent à Liverpool de prolonger son sans-faute et surtout de se qualifier pour le tour suivant. L'Atletico devra écarter Porto pour arracher la deuxième place.

Four #UCL group stage wins out of four for the first time ever.



𝗦𝗨𝗣𝗘𝗥𝗕, 𝗥𝗘𝗗𝗦 ❤️ pic.twitter.com/h33Ks0HtLm — Liverpool FC (@LFC) November 3, 2021

Borussia Dortmund - Ajax

Dortmund et son trio de Belges (tous titulaires) défiait l'Ajax, solide leader du groupe C. Pour encore espérer jouer la première place du groupe, le Borussia devait l'emporter. Reus sur penalty (37e) montrait la voie à suivre malgré l'expulsion d'Hummels (29e) un peu plus tôt. Mais l'Ajax trouvait la faille en fin de partie pour égaliser via Tadić (71e) avant qu'Haller (83e) n'offre la victoire aux visiteurs. Klaassen dans les arrêts de jeu enfonçait le clou et fixait le score à 1-3 qui qualifie l'Ajax pour le tour suivant.

Sporting Lisbonne - Besiktas

Après sa large victoire du match aller, le Sporting s'est encore amusé face au Besiktas. Pote ouvrait le score sur penalty (31e) avant de doubler la mise (38e). Paulinho (41e) triplait la mise juste avant le repos puis Pablo Sarabia (56e) fixait le score final. Le Besiktas reste dernier du groupe avec zéro points alors que le Sporting vient titiller Dortmund dans la course à la deuxième place.

Sheriff - Inter Milan

Le miracle n'a pas eu lieu pour les Moldaves battus par l'Inter pour la deuxième fois. Brozović (54e), Škriniar (66e) puis Alexis Sanchez (82e) sont les buteurs Milanais, tandis qu'Adama Traoré sauvait l'honneur dans les arrêts de jeu.