Un projet fait son chemin à Waasland-Beveren : "Redevenir le KSK Beveren"

Ces dernières années, le club a connu pas mal de va-et-vient au sein de son conseil d'administration et de sa structure.

Après la relégation, l'objectif de Waasland-Beveren est clair : retrouver l'élite au plus vite. Cette saison pourrait également permettre de réajuster plusieurs choses au sein du club, dont une qui tient à coeur aux supporters comme l'évoque Antoine Gobin.

"Depuis mes premiers jours au Freethiel, les supporters, les sponsors, le personnel, les anciens joueurs, les entraîneurs et toutes les personnes qui ont le cœur jaune et bleu m'ont demandé de renommer le club", a déclaré le président sur le site de son club.

"Ils souhaitent voir le club renouer avec son histoire, son ADN, embrasser le passé glorieux qui a fait résonner le nom de Beveren bien au-delà des frontières du pays", poursuit Gobin.

"C'est pourquoi aujourd'hui, le club et moi-même souhaitons discuter et examiner les possibilités de mettre fin à un conflit qui divise Beveren depuis bien trop longtemps. Par conséquent, j'aimerais discuter de la possibilité de jouer à nouveau sous le nom de KSK Beveren au Freethiel, avec le matricule 2300, le logo et les couleurs du club ancré dans les valeurs et les traditions de notre municipalité et de notre communauté", ponctue le président.