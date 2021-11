La Gantoise perd son directeur sportif au profit d'Anderlecht

La Gantoise voit son directeur sportif Tim Matthys partir vers Anderlecht.

Dès la fin de sa carrière à Malines en 2019, Tim Matthys était entré dans le staff des Malinois en tant que scout. Quelques mois plus tard, celui qui a débuté sa carrière professionnelle avec les Buffalos rejoignait La Gantoise, pour travailler aux côtés de Michel Louwagie et de Peter Verbeke.

Depuis le départ de ce dernier, Tim Matthys avait repris le poste de directeur sportif de La Gantoise. L'ancien joueur quitte donc Gand pour retrouver Peter Verbeke à Anderlecht.

Il s'agit du quatrième départ dans le département sportif des Gantois en un an et demi, après celui de Peter Verbeke et des scouts Tim Taveirne et David Smolders (vers Oud-Heverlee Leuven)