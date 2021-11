Une large victoire avant de rejoindre les Diables pour Jan Vertonghen

Benfica n'a pas fait dans le détail, dimanche soir, et reste dans le peloton de tête en Liga portugaise.

Avant de rejoindre les Diables Rouges, Jan Vertonghen avait une dernière mission à exécuter avec son club, dimanche soir. Et les Aigles n'ont pas été tendres avec le Sporting Braga, dans un match comptant pour la 11e journée de championnat.

Des doublés de Rafa Silva et d'Everton et des buts d'Alex Grimaldo, de Darwin Nunez ont permis à Benfica de s'imposer largement devant son public (6-1). Une victoire qui permet à Benfica de rester accroché au groupe de tête: Porto et le Sporting mènent la danse avec 29 points, les AIgles n'ont qu'un point de retard.