Coutinho, premier cas épineux pour Xavi

Le comportement du Brésilien au Celta Vigo n'est pas passé inaperçu dans le vestiair catalan.

Peu titularisé depuis le début de la saison au FC Barcelone, Philippe Coutinho (29 ans, 11 apparitions et 1 but toutes compétitions cette saison) ne cache plus son spleen. Au point d'agacer le vestiaire barcelonais. Selon la chaîne catalane Esport3, ses coéquipiers ne supportent plus l'attitude désinvolte du milieu brésilien à l'entraînement et lors de certains matchs.

Le dernier exemple en date était le week-end dernier face au Celta Vigo (3-3). Alors qu'Ansu Fati venait de se blesser avant la mi-temps, l'Auriverde ne s'est pas montré très motivé lorsque son entraîneur lui a demandé de partir s'échauffer pour remplacer son coéquipier. "Ce n'est pas utile, la pause arrive", a lancé le joueur, selon la presse espagnole, au moment de partir en marchant, comme sans envie, sous le regard des caméras.

Face au comportement de son joueur, Sergi Barjuan a finalement préféré faire entrer Alejandro Balde au retour des vestiaires. Coutinho, lui, est donc resté sur le banc et s'est offert une soufflante de ses coéquipiers. En effet, les cadres du vestiaire barcelonais n'ont pas manqué de recadrer Coutinho pour son comportement peu professionnel à l'issue du match, révèle le média espagnol. Une nouvelle confirmation qu'il est temps pour le Barça et l'Auriverde de tourner définitivement la page.