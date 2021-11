Maroc : De nouveau laissé de côté par Vahid Halilhodzic, Hakim Ziyech sort du silence

Pour la troisième fois consécutive, le milieu offensif de Chelsea n'a pas été appelé en équipe du Maroc par le sélectionneur Vahid Halilhodzic.

Les relations entre Hakim Ziyech (28 ans, 39 sélections et 17 buts) et son sélectionneur Vahid Halilhodzic sont tendues. Le joueur de Chelsea a évoqué sa mise à l'écart de la sélection.

"Il a son point de vue et j'ai mon point de vue. On en est là aujourd'hui, je sais ce qui s'est passé. C'est la chose la plus importante pour moi. J'ai toujours traité chaque joueur avec respect (une réponse aux critiques de son sélectionneur, ndlr). Tous ceux qui me connaissent ou qui ont travaillé avec moi le savent. Mais c'est comme ça, qu'il en soit ainsi", a lâché l'ancien joueur de l'Ajax Amsterdam au micro du programme Tiki Taka Touzani aux Pays-Bas.