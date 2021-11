Entretien avec Cyril Ngonge : "Il ne me manquait qu'un club qui croie en moi"

Cyril Ngonge est l'une des sensations de l'Eredivisie cette saison : le jeune attaquant belge en est à 6 buts en 12 rencontres, dont un sensationnel coup du scorpion contre l'AZ Alkmaar. Il a répondu à nos questions avec le sourire.

Cyril Ngonge (21 ans) est un nom à bien retenir : après un prêt au PSV Jong, il a quitté Bruges pour le RKC Waalwijk et y a percé pour sa première saison "pleine" chez les pros, décrochant ensuite un transfert au FC Groningue. Et là, c'est la révélation : le fils de Michel Ngonge, ancien international congolais et attaquant de Seraing, a déjà scoré 6 fois cette saison, en 12 rencontres. Entretien avec une étoile montante.

Cyril, tout d'abord, parlons de ta saison : es-tu surpris de cette réussite et comment l'expliques-tu ?

Ca s'explique par de la confiance et par une adaptation idéale à Groningue. Tout le monde m'a très bien accueilli et je reçois une confiance totale, ça me permet de jouer mon meilleur football. Je travaille dur en coulisses aussi, semaine après semaine, je progresse. À mon âge, il y a du progrès à faire sur tous les plans et je bosse dur pour ça. Après, surpris, non, car je connais mes qualités et je savais que si on m'utilisait correctement, je pouvais réussir assez vite. Les gens n'ont pas encore vu la meilleure version de moi-même.

Tu es mieux utilisé qu'à Bruges, par exemple ?

Malheureusement, j'ai eu peu d'occasions de m'exprimer à Bruges et quand c'était le cas, on m'alignait à gauche, par exemple. Pas du tout à mon poste. C'est dommage mais c'est le football et je ne veux plus repenser à ça. Depuis, j'ai progressé sportivement et mentalement, je me suis développé physiquement. J'ai grandi, quoi (sourire). Je ne suis plus le même joueur.

© photonews

Tu as aussi quitté Bruges juste avant que Bruges NXT puisse jouer en D1B. Tu penses que tu y aurais joué et que tu aurais pu te montrer ?

C'était trop tard pour moi, ça. Je jouais en U21 avec le Club depuis mes 17 ans, je visais l'équipe A et c'est pour ça que j'ai préféré rejoindre les Pays-Bas.

Tu n'as que 21 ans. Est-ce qu'on en attend trop des jeunes joueurs ?

C'est vrai qu'on veut toujours plus jeune, plus vite. Nous, les 2000, on est déjà trop "vieux" pour certains, il faut des gars de 17, 18, 19 ans. Puis quand ces jeunes ne supporteront pas la pression, on les pointera du doigt. C'est le football, c'est cruel.

D'autant qu'en tant qu'attaquant, on sait que le "prime" d'un joueur est plus tardif ...

Après, je ne suis pas un pur 9, je ne crois pas que mon prime sera dans ma trentaine non plus (rires). Là, j'espère connaître une progression constante et être au maximum de mes capacités dans quelques années. J'ai besoin de cette explosivité, de cette vitesse de réaction pour performer au mieux dans mon style.

Depuis ta signature à Groningue, tu empiles les buts. Mais le buzz qui a attiré l'attention sur toi, c'est ce coup du scorpion formidable. C'était pourtant ton sixième but de la saison ...

Oui, c'est un peu dommage qu'il faille faire un truc de fou pour qu'on parle de toi en Belgique (rires). C'est comme ça, c'est le jeu. Les médias belges vont d'abord parler des exploits des joueurs du championnat de Belgique. Je ne ressens pas le besoin d'être exposé médiatiquement, je vis ma vie.

Mon objectif ultime, c'est Arsenal, je ne m'en suis jamais caché

Qu'est-ce que tu réponds à ceux qui pensent que le championnat des Pays-Bas est "facile" pour les attaquants ?

(il rigole) Quoi ? Par rapport au championnat belge ? Il y a un bon club en Belgique, c'est Bruges. Tous les autres sont inférieurs aux clubs du top en Eredivisie. Et il y en a plusieurs : l'Ajax, Feyenoord, l'AZ, le PSV ... Sans leur manquer de respect, mets un Malines en Eredivisie et ils se font taper assez souvent. Il n'y a pas de comparaison possible entre les championnats néerlandais et belge ...

Et ton rêve, quel est-il ? Ton papa, Michel, a joué en Angleterre, à Watford ...

Je ne m'en suis jamais caché : mon rêve, c'est Arsenal. Je ferai tout ce qui est mon pouvoir pour y jouer un jour. C'est l'objectif ultime. Le plus vite sera le mieux (sourire).

Ca veut dire que si tu claques 20 goals cette saison et qu'une offre arrive - pas forcément la Premier League mais pour passer un palier, tu la prendras en considération ?

Le club le sait bien ! Je suis ambitieux et ma relation avec Groningue est très bonne donc s'il faut en parler un jour, on en parlera. Je ne me prends pas la tête d'ici là, je fais mon travail du mieux que je le peux.