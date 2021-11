2021, année record pour l'Angleterre

L'Angleterre a marqué les esprits en 2021. Finalistes de l'Euro et auteurs d'un parcours presque parfait (7 victoires, 2 partages) en éliminatoires, les Anglais ont inscrit 42 buts depuis le début de l'année: c'est un record, il n'avait jamais inscrit autant de buts sur une année civile.

Et c'est en partie grâce aux performances de Harry Kane: avec 12 buts, le meilleur buteur de Tottenham a lui aussi vécu une année historique. Seuls deux autres Anglais ont fait aussi bien sur une année civile: George Hilsdon en 1908 et Dixie Dean en 1927. Kane avait fait aussi bien en 2019, mais il aura l'occasion d'améliorer ce record, lundi soir, contre Saint-Marin. Une rencontre qui devrait permettre aux hommes de Gareth Southgate de valider leur ticket pour la Coupe du monde.

