A dix minutes du terme, la Croatie valide son ticket pour le Qatar

Malgré une domination incontestable durant l'intégralité de la rencontre, la Croatie a dû attendre un but contre son camp à dix minutes du terme pour valider son ticket pour le Qatar.

Pendant 80 minutes, la Russie a su tenir le point de la qualification pour le Qatar. Un attaque-défense de tous les instants, avec plusieurs parades décisives de Safonov pour garder les Russes dans la rencontre.

Les Croates n'ont jamais trouvé la solution par eux-mêmes, et ont dû se reposer sur un but contre son camp de Kudryashov survenu à dix minutes du terme. Grâce à ce succès par le plus petit écart, la Croatie se qualifie donc pour la Coupe du Monde 2022, tandis que la Russie devra passer par les barrages.

Dans les autres résultats de ce groupe H où toutes les rencontres se déroulaient à 15h00, la Slovénie s'est imposée 2-0 face à Chypre, tandis que la Slovaquie a étrillé Malte, 0-6.