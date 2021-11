Vers un forfait de Gareth Bale contre la Belgique ?

Ecarté des terrains depuis le 11 septembre en raison d'une blessure, l'ailier du Real Madrid a surpris son monde en rejoignant la sélection du Pays de Galles durant cette trêve internationale.

En manque de rythme après plusieurs semaines sans jouer, Gareth Bale (32 ans, 3 matchs et 1 but toutes compétitions cette saison) a même démarré la rencontre face la Biélorussie (5-1) samedi dernier. Une prise de risque qui pourrait lui coûter cher. Remplacé à la mi-temps, le joueur du Real Madrid ressentirait une gêne au mollet et aurait déjà renoncé au match face à la Belgique ce mardi, selon le quotidien espagnol Marca.

Le joueur effectuera des examens médicaux lors de son retour à Madrid pour connaître la nature de sa blessure et la durée de son indisponibilité. Une absence qui risque de faire grincer des dents au sein de la Casa Blanca.