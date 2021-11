L'Algérie et le Nigéria iront en barrages !

L'ancien carolo Osimhen a été déterminant !

A l'occasion de la dernière journée des éliminatoires de la zone Afrique pour la Coupe du monde 2022, l'Algérie a été accrochée par le Burkina Faso (2-2) ce mardi. Pourtant, à deux reprises, les Fennecs ont pris l'avantage au score grâce à Mahrez (21e) et Feghouli (68e). Mais le suspense a été entier jusqu'au bout avec des réalisations de Sanogo (37e) et Dayo (83e, sp). Au classement du groupe A, l'Algérie reste à la première place, avec 2 points d'avance sur le Burkina, et se qualifie donc pour les barrages.

Dans le même temps, le Nigeria, avec un but d'Osimhen dès la première minute, a réussi à tenir en échec le Cap Vert (1-1). Ainsi, les Super Eagles gardent la tête du groupe C et sont donc également qualifiés pour les barrages.