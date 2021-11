"Maintenant, même quand on propose 200 millions, ils ne veulent pas vendre"

Le président du Real Madrid n'a toujours pas digéré le refus du PSG de vendre Mbappé.

Il ne s'agit pas d'un secret, le Real Madrid a tenté, en vain, de recruter l'attaquant du Paris Saint-Germain Kylian Mbappé (22 ans, 12 matchs et 6 buts en L1 cette saison) lors du dernier mercato d'été avec une ultime offre estimée à 200 millions d'euros. A l'occasion d'une assemblée devant les socios des Merengue, le président madrilène Florentino Pérez a été invité à donner son avis sur les clubs détenus par des Etats et a réalisé une allusion très claire au PSG.

"Nous devons honorer nos contrats et nous essayons de faire venir les meilleurs joueurs. Mais il faut être prêt à les payer. Maintenant même quand vous offrez 200 millions, ils ne veulent pas vendre. Quand les joueurs sont en fin de contrat, c'est mieux, mais pour l'instant, il y a de nombreux clubs qui appartiennent à des États et qui ne vous vendent pas les joueurs. Je me bats pour que le management soit ce qui compte, pas l'argent qu'on vous donne de l'extérieur. Le temps viendra où les 30 premiers clubs d'Europe seront détenus par des pays. Ce n'est pas le principe de la Communauté Européenne. Je suis venu ici pour me battre et je me suis battu depuis mon arrivée", a assuré le patron du Real ce mardi.