Nicolas Raskin: "On peut être fier de ce qu'on a accompli en 2021, mais on veut finir en beauté"

Direction Dundee, en Écosse, pour les Diablotins, ce mardi. Un déplacement qui pourrait rapprocher encore un peu plus les U21 belges de leur objectif: la qualification pour l'Euro 2023!

En cas de victoire en Ecosse, les Diablotins auront d'ailleurs vécu l'année 2021 parfaite! C'était pourtant un sacré défi. Car il fallait faire oublier l'énorme désillusion, vécue en Bosnie l'an dernier où les Diablotins avaient laissé filer une qualification pour l'Euro 2021 qui semblait leur tendre les bras.

Mais les Diablotins ont fait table rase du passé. Ils sont partis à l'assaut d'une nouvelle campagne, avec de nouveaux joueurs dans le groupe et ils ont très vite trouvé leurs marques. Cinq victoires plus tard, ils sont d'ailleurs bien lancés. "On peut être fier de ce qu'on a accompli cette année. Désormais, l'objectif est de conclure 2021 sur une bonne note", insiste Nicolas Raskin.

"Un combat physique"

Après avoir vaincu la Turquie (2 fois), le Kazakhstan (2 fois) et le Danemark, les Diablotins vont découvrir l'Écosse ce soir. Et ils savent ce qui les attend. "Un match difficile", confirme le médian du Standard. "Nous allons devoir beaucoup courir et ce sera un combat physique", ajoute-t-il.

Mais les protégés de Jacky Mathijssen savent aussi comment ils veulent aborder cette rencontre. "Nous devrons répondre au défi physique proposé par les Écossais, mais nous voulons aussi jouer notre football. Tout le mode est prêt à tout donner une dernière fois cette année pour aller chercher une nouvelle victoire."

Bon pour le service

Une rencontre que pourra disputer Nicolas Raskin, qui avait connu une petite frayeur contre la Turquie vendredi. "J'ai pris un coup sur la tête et j'étais un peu KO. Mais tout va bien désormais et je suis prêt à jouer", confirme-t-il.