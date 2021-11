Luka Elsner avant Standard-Eupen : "Notre bilan comptable à domicile doit nous donner une rage supplémentaire"

Ce samedi soir, le Standard de Liège recevra Eupen lors de la quinzième journée de Jupiler Pro League. Les Rouches restent sur quatre partages consécutifs en championnat.

Le Standard de Liège aura à coeur de renouer avec la victoire ce week-end lors de la réception d'Eupen. "Il faut le même état d'esprit conquérant que celui affiché à Bruges. Il faudra cette soif et cette faim de créer des situations face à une équipe qui proposera vraisembablement un bloc bas et qui lorgnera nos erreurs. À nous de mettre en valeur ce que nous avons travaillé dans les vingt derniers mètres. Nous devons continuer de marquer des buts comme lors des quatres dernières rencontres. Cela nous donne de la confiance et nous démontre que nous pouvons faire mal à nos adversaires", a confié Luka Elsner en conférence de presse.

Eupen n'est plus un oiseau pour le chat. "Il n'y a pas d'adversaire facile en D1A et les matchs contre OHL et Courtrai ont pu le démontrer. Il y a trois semaines, Eupen faisait des équipes surprises du championnat avec l'Union. Ses qualités n'ont pas disparu. Nous devons les battre et rester vigilants durant toute la partie", a ajouté le technicien franco-slovène.

L'ancien coach de Courtrai et de l'Union Saint-Gilloise est satisfait des progrès affichés par ses ouailles. "Je vois une certaine évolution et je suis satisfait si on occulte une partie purement comptable. Nous sommes parvenus à mettre des choses en place et des garçons répondent présents. La connexion entre les joueurs évoluent plutôt bien et la structure prend forme. À nous de rentabiliser cela et c'est la seule chose qui compte. Une victoire contre Eupen pourrait enclencher une dynamique positive. Notre bilan comptable à domicile est relativement pauvre, cela doit nous donner une rage supplémentaire pour corriger cela. Nous avons l'un des meilleurs publics en Belgique, si ce n'est le meilleur, nous ne pouvons pas afficher aussi peu de points alors que nous avons un atout majeur", a conclu Luka Elsner.