Diables Rouges : quelles nouvelles têtes en mars?

Quels seront les choix du sélectionneur national lors des matchs amicaux de mars ?

Il l'avait annoncé avant le match contre l'Estonie : Roberto Martinez ne sélectionnera pas les joueurs atteignant les 50 caps avec les Diables Rouges lors des amicaux du mois de mars prochain.

Courtois, De Bruyne, Lukaku, Eden Hazard, Witsel, Vertonghen, Alderweireld, Mertens, Vermaelen, Carrasco ou encore Meunier ne seront donc pas appelés par le tacticien Espagnol. Ce qui laissera assurément la place à certains joueurs moins expérimentés mais tout aussi prometteurs de se mettre en évidence et de grappiller de l'expérience au niveau international.

Concernant les gardiens, sans surprise Koen Casteels et Simon Mignolet font office de candidats évidents pour jouer ces matchs amicaux. Casteels, qui a honoré sa troisième sélection avec les Diables contre le Pays de Galles, a d'ailleurs été plutôt convaincant.

Un troisième gardien devra donc être appelé, et il devrait probablement s'agir de Matz Sels (RC Strasbourg). L'ancien d'Anderlecht et de Newcastle a d'ailleurs déjà été appelé à plusieurs reprises et joué son premier match avec les Diables cette année. D'autres portiers ayant déjà été approchés par la sélection pourraient être concernés, c'est le cas d'Henrik Van Crombrugge (Anderlecht) et de Thomas Kaminski (Blackburn).

En défense, les absences d' Alderweireld et Vertonghen pourront être palliées, évidemment par Boyata et Denayer, mais aussi par Théate qui a besoin de s'acclimater chez les Diables, ainsi que Faes, excellent à Reims. Il n'est pas non plus impossible de voir revenir Thomas Foket, Brandon Mechele, Zinho Vanheusden ou même Sebastiaan Bornauw. Hannes Delcroix (blessé pour l'instant) avait d'ailleurs été appelé en 2020.

Leander Dendoncker, qui a rejoué contre le Pays de Galles, Dennis Praet, double buteur lors des confrontations contre la Biélorussie et Hans Vanaken, convaincant lors de ses dernières apparitions chez les Diables, seront, sauf blessure, appelés au milieu de terrain aux côtés de Tielemans.

Pareil pour la pépite Alexis Saelemaekers, qui a impressionné cette année et qui s'impose dans un AC Milan leader de Serie A. Ce sera aussi peut-être l'occasion de voir le Gunner Sambi Lokonga, Yari Verschaeren ou Orel Mangala à l'oeuvre. Et pourquoi pas une surprise, avec par exemple la sélection d'Amadou Onana (Lille OSC), qui impressionne avec les Espoirs ?

Dans le secteur offensif, Leandro Trossard, irrégulier chez les Diables mais très bon à Brighton, sera dans les favoris pour commencer les matchs sur les ailes aux côtés de Thorgan Hazard. Excellent avec Bruges, Charles de Ketelaere devrait normalement grappiller du temps de jeu. On attend également avec impatience le retour de blessure de la fusée Jérémy Doku. Nacer Chadli, qui n'a plus joué depuis l'Euro, n'est pas pour l'instant pressenti pour faire partie de la sélection. La situation d'Adnan Januzaj en équipe nationale reste aussi un mystère.

Enfin, concernant les buteurs, Martinez devrait comme d'habitude faire confiance à Benteke ou à Batshuayi. En l'absence de Lukaku, Dante Vanzeir et Dodi Lukebakio peuvent espérer avoir du temps de jeu. Divock Origi a quant à lui perdu des points contre le Pays de Galles. Martinez pourrait aussi voir du côté des jeunes, avec Loïs Openda et Yorbe Vertessen, qui cartonnent, dans leurs clubs et avec les U21.