Luis Suárez et Edinson Cavani voient le départ de l'entraîneur national

L'entraîneur de 74 ans a dirigé l'Uruguay pendant 181 matchs. Alors qu'il occupe le poste depuis 2006, la Fédération uruguayenne de football a décidé de limoger le légendaire entraîneur national.

La sélection est pratiquement éliminée après quatre défaites consécutives en éliminatoires de la Coupe du monde.

It’s over. Legendary Uruguayan manger Oscar Tabárez is no longer the head coach of the national team, official statement confirms. 🇺🇾 #Tabarez pic.twitter.com/IyE1qvwsqr