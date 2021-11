Philippe Clement : "Nous devons nous regarder dans le miroir"

Philippe Clement était mécontent ce vendredi soir après la défaite du Club à Malines (2-1). Les Gazelles ont perdu trop de points en championnat cette saison : il est temps de se reprendre.

"Je n'étais pas satisfait après notre première mi-temps", a expliqué d'emblée Philippe Clement qui a effectué trois remplacements à la mi-temps. "Pas présent sur le ballon et dans les duels. En première période, nous avons eu deux ou trois bonnes occasions, mais le jeu n'était tout simplement pas assez bon. Nous avons fait quelques ajustements à la pause. Nous avons ensuite joué un meilleur football pendant quinze minutes et avons marqué ce but. Après, le 1-1 est tombé d'un coup et nous sommes retombés au niveau de la première mi-temps."

Plus de grinta

L'équipe la plus enthousiaste a gagné. "Nous savions quel genre de match ce serait. Il y avait plus de grinta et d'agressivité de la part de Malines. Le KaVé a montré beaucoup de cœur, c'est clair. Si vous ne gagnez pas la plupart des duels, vous ne pouvez pas gagner de matchs. Nous avons déjà eu quelques moments compliqués en championnat, c'est notre moins bon moment jusqu'à présent. Nous devons nous regarder dans le miroir : les joueurs, moi-même, tout le monde."

Ligue des Champions ce mercredi

Mercredi, la prochaine rencontre de la Ligue des champions aura lieu à domicile contre Leipzig. "C'est définitivement une baisse de niveau aujourd'hui, c'est à nous de montrer que ce n'est que temporaire. C'est le défi à relever mercredi, contre une équipe qui ne vous laisse pas beaucoup de temps sur le ballon. Nous devrons gagner beaucoup de duels, comme nous l'avons fait à l'extérieur à Leipzig, et être meilleur sur le ballon. "