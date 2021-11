Westerlo consolide sa place de leader en D1B

Le Lierse et Westerlo se croisaient au Herman Vanderpoortenstadion de Lier à l'occasion de la 12e journée de D1B.

Le solide leader de D1B n'a fait qu'une bouchée du Lierse ce soir. Une victoire qui lui permet également de se remettre sur les bons rails après deux rencontres sans victoire.

Le doublé de Lyle Foster (30e et 60e) et le but d'Erdon Daci (56e) mettaient les Campinois aux commandes.

Bernát sur penalty (73e) puis Seydoux (85e) enfonçaient le clou, alors qu'Abdallah (77e) sauvait l'honneur du Lierse.

Peu inquiétée, la formation de Jonas De Roeck poursuit sa course en tête et profite surtout à merveille de la défaite de son dauphin, Waasland-Beveren, battu hier par les Hurlus.