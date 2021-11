🎥 L'Inter inflige sa première défaite au Napoli malgré une perle de Dries Mertens

Le choc de ce dimanche en Serie A opposait le champion en titre, l'Inter, et l'actuel co-leader, le Napoli.

L'Inter 3e accueillait le Napoli, leader aux côtés du Milan AC. La défaite des Rossoneri pouvait profiter aux deux formations. Et c'est l'Inter qui réalise la belle opération du week-end.

Invaincu avant la rencontre, Napoli ouvrait pourtant le score via Zieliński (17e).

L'Inter sonnait la révolte et après l'égalisation sur penalty de Çalhanoğlu (25e), l'ancien Brugeois Perišić (44e) donnait l'avance à l'Inter juste avant le repos avant que Lautaro Martínez (61e) ne permette aux siens de creuser l'écart.

Monté au jeu à la 75e, Dries Mertens (78e) était décisif d'entrée et permettait aux visiteurs d'y croire. Le Belge profitait du pressing de Kalidou Koulibaly, et trompait Samir Handanovic d'une superbe frappe, son 103e but en Serie A.

Naples multipliait les assauts en fin de match, mais se heurtait à Handanovic. Mertens en toute fin de match manquait même le cadre, un raté qui sonnait la fin de la rencontre et la première défaite de la saison de Naples.

L'Inter réalise une excellente opération et revient à quatre points du duo de tête.