🎥 Manchester City s'impose sans forcer face à Everton

Les Skyblues accueillaient Everton à l'occasion de la 12e journée de Premier League, avec pour objectif de reprendre la deuxième place à Liverpool.

City était privé de plusieurs éléments dont Kevin De Bruyne, Jack Grealish, Ruben Dias et Gabriel Jesus face à des Toffees en manque de points, et à un Rafa Benitez de plus en plus critiqué.

La rencontre était marquée sous le signe du nombre 300 avec la 300e apparition en Premier League de Raheem Sterling, alors que Pickford fêtait lui sa 300e apparition en pro.

Sans surprises, City dominait les débats et partait à l'assut des cages de Pickford avant d'obtenir un penalty à la demi-heure de jeu pour une faute de Keane sur Sterling. Une décision finalement annulée après consultation de la VAR.

L'Anglais prenait finalement sa revanche juste avant le repos, profitant d'une superbe passe de Cancelo au point de penalty pour dévier dans le but de Pickford.

City gardait le même rythme après une première période largement dominée, et doublait rapidement la mise grâce à Rodri (55e) qui profitait d'un ballon mal dégagé par Allan pour fusiller Pickford d'une lourde frappe à distance. Incapables de réagir, les Toffees courraient derrière le ballon impuissants avant que Bernardo Silva (86e) ne triple la mise.

Les troupes de Guardiola s'imposent sans forcer face à des Toffees sans âme, et restent dans le sillage de Chelsea au classement. Everton est 11e.