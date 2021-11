🎥 Tifo 'Squid Game', VAR et but dans les arrêts de jeu : Fenerbahçe s'adjuge un derby animé

Le 'Fener' a remporté le derby contre Galatasaray, au terme d'une rencontre tendue comme souvent.

Le Galatasaray de Fatih Terim connait une saison difficile, mais c'est dans un stade surchauffé que le derby était lancé sur fond de 'Squid Game' avec un tifo en référence à la série télévisée.

🔥 Galatasaray's 'Squid Game' inspired tifo in today's derby vs Fenerbahçe... 🦑 pic.twitter.com/ifMenDxRxt — SPORF (@Sporf) November 21, 2021

Après un début de partie engagé, Aktürkoğlu (16e) ouvrait le score pour lancer la rencontre. Mais la joie était de courte durée et Mesut Özil (31e) remettait les équipes à égalité un quart d'heure plus tard.

OUVERTURE DU SCORE DE KEREM AKTÜRKOĞLU ! QUEL JOUEUR !



Galatasaray 1-0 Fenerbahce

pic.twitter.com/y1G7pP4mEj — Joueurs Turcs🇹🇷 (@JoueursTR) November 21, 2021

Le reste de la partie a vu beaucoup de cartons jaunes, l'exclusion de Marcel Tisserand (83e). Une minute plus tard, Galatasaray pensait avoir inscrit le but de la victoire via l'ancien Brugeois Mbaye Diagne sur un coup franc de Patrick van Aanholt. Mais après une très longue consultation de la VAR, le but a finalement été refusé en raison d'une faute.

Aktürkoglu passait également tout près du 2-1, mais c'est finalement Miguel Crespo qui offrait la victoire dans les prolongations... aux visiteurs.

La fin de partie était ultra tendue comme on peut l'imaginer. Fatih Terim n'était plus sur le banc de touche, après avoir reçu un carton rouge alors que plus de 10 minutes de temps supplémentaire étaient accordés.

Fenerbahçe l'emporte finalement et reste au contact du top-4 alors que Galatasaray est 8e de Süper Lig.