Jürgen Klopp revient sur son altercation avec Mikel Arteta

Excédé par la réaction du banc adverse après un contact entre Sadio Mané et Takehiro Tomiyasu, l'entraîneur de Liverpool a déclenché un début d'altercation avec son homologue samedi à l'occasion du match entre les deux formations (4-0) en Premier League.

Jürgen Klopp a vivement apostrophé le coach d'Arsenal, Mikel Arteta ce week-end. L'Allemand a expliqué sa réaction en conférence de presse. "C'était une situation complètement propre, il ne s'est rien passé. Deux joueurs ont sauté en l'air et ne se sont pas touchés, du moins sans faire une faute, et le banc d'Arsenal est parti n'importe comment. Et j'ai juste demandé : ‘Qu'est-ce que vous voulez pour ça ? Qu'est-ce que vous voulez ?'. Il n'y a pas de contact, vraiment, et on aurait dit que tout le monde voulait un carton jaune. Je suis vraiment fatigué de ces situations où tout le monde essaie d'aller chercher Sadio dans ces moments-là", a déploré le technicien des Reds.

Cet incident est finalement un mal pour un bien. "Cela n'arrive plus très souvent que j'ai des sortes de disputes avec qui que ce soit sur le banc de touche. Mais, c'était, comme je l'ai dit, un match contrôlé, mais pas le plus excitant. Peut-être que le public avait besoin de se secouer un peu, alors ils m'ont défendu à partir de ce moment-là. D'abord moi, puis ils ont poussé l'équipe à nouveau", s'est satisfait l'ancien coach du Borussia Dortmund.