Une Red Flame contrainte de déclarer forfait pour le match face à l'Arménie

Marie Minnaert, joueuse du Club Bruges YLA, a été testée positive au Covid-19 ce lundi et ne rejoindra donc pas le groupe des Red Flames pour la rencontre de ce jeudi face à l'Arménie. Minnaert est placé en quarantaine et en cas de test négatif, elle pourrait ensuite rejoindre les Flames pour éventuellement disputer le match de mardi prochain face à la Pologne.

UPDATE: @MarieMinnaert will not join the selection since she tested positive for Covid. She may join the team when released from quarantine.