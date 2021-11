Leipzig sans son coach et sans son gardien pour affronter le Club de Bruges

Leipzig n'a décidément pas une bonne patte de lapin pour le moment.

Les mauvaises nouvelles s'enchaînent pour Leipzig avant l'important match de Ligue des champions contre Bruges. Déjà privés de leur joueur-clé Dani Olmo, les Allemands devront également se passer de Jesse Marsch, leur T1, de son assistant Marco Kurth et du gardien et capitaine Peter Gulacsi.

Ces trois derniers sont absents à cause du Coronavirus. Marsch est positif au Covid, Kurth est cas contact et Gulacsi est également positif. Tous ont été placés en quarantaine.



C'est donc Achim Beierlorzer, un autre membre du staff, qui officiera comme entraîneur intérimaire.