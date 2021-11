🎥 Revivez les ... 19 (!) buts des Red Flames face à l'Arménie

Incroyable démonstration belge face à l'Arménie : les Flames ont inscrit ... 19 buts.

Les Red Flames avaient besoin de prendre un bol de confiance face à l'Arménie, quelques jours avant un duel crucial en vue de la seconde place de leur groupe. Elles l'ont fait, et plus encore, en inscrivant ... 19 buts, écrasant leur record (12 buts face à la Moldavie) avec notamment un quintuplé de Tessa Wullaert. Revivez ce match historique via Auvio !