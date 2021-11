Cité à Manchester United, Rudi Garcia réagit

Alors que la piste Mauricio Pochettino a pris du plomb dans l'aile à Manchester United, le nom du Rudi Garcia est évoqué ce mercredi pour prendre la succession d'Ole Gunnar Solskjaer sur le banc des Red Devils.

Interrogé sur Canal+ avant le match Manchester City - PSG, dont il sera le consultant ce soir, le technicien français n'a pas démenti l'information. "On m'annonce à Manchester, j'y suis ! Je suis venu pour commenter le match City-PSG", a confié l'ancien coach de l'OL et de l'OM sur le ton de l'humour. "Je n'ai pas eu l'habitude par le passé de commenter les rumeurs de négociations avec les clubs, donc je n'ai rien à dire sur le sujet. (...) C'est un des plus grands clubs européens, mais je ne confirme ni n'infirme ces rumeurs du jour, ou ces informations du jour..."