Ligue des Champions: un bourreau de Bruges candidat au titre de joueur la semaine

Si Christopher Nkunku a inscrit ses sixième et septième buts de la saison en Ligue des Champions, Emil Forsberg a, lui aussi, largement contribué à la victoire de Leipzig contre le Club de Bruges, mercredi soir. Le Suédois fait d'ailleurs partie des quatre candidats au titre de joueur de la semaine.

À ses côtés, on retrouve également Sébastien Haller, qui a remis l'Ajax dans le droit chemin, en montant à la pause sur la pelouse de Besiktas. Edin Dzeko, double buteur avec l'Inter contre le Shakhtar, et Pedro Gonçalves qui a précipité l'élimination du Borussia en inscrivant deux buts pour le Sporting.

Who should win Matchday 5 Player of the Week? 🤷‍♂️@PlayStationEU | #UCLPOTW | #UCL