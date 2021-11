Un cadre de l'Ajax d'Amsterdam sur le départ : "il est temps de partir"

L'Ajax d'Amsterdam s'est imposé hier face au Beskitas (1-2) grâce à un doublé de Sébastien Haller. Entre les cages des Ajacides se trouvait André Onana (25 ans), qui disputait son premier match en 9 mois après une suspension pour dopage.

Le Camerounais, dont le contrat se termine en fin de saison, semble avoir des envies d'ailleurs. Comme il l'a déclaré à RTL7, il ne devrait pas prolonger son aventure du côté du club amstellodamois :

"Lorsqu'une porte s'ouvre, un jour ou l'autre, elle doit se refermer. Il est temps de partir pour moi, j'ai fait de mon mieux pour ce club". Selon le journaliste Fabrizio Romano, un accord verbal existerait déjà entre le gardien et l'Inter Milan.

André Onana plans are still clear and confirmed. Verbal agreement reached with Inter since July, four year deal to be signed in the next months 🔵🇨🇲 #Inter



Inter still not worried by other clubs competition - deal to be completed once Onana will be allowed to sign as free agent. pic.twitter.com/OwLcCQ8qEv