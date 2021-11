Le nouveau coach du Cercle s'exprime : "Une équipe avec du potentiel!"

Le Cercle de Bruges a déjà officialisé l'arrivée du remplaçant d'Yves Vanderhaeghe : Dominik Thalhammer.

L'Autrichien, peu connu par chez nous, a longtemps dirigé la sélection féminine de son pays (de 2011 à 2020), avant de prendre en mains le LASK Linz, avec lequel il a affronté l'Antwerp en Europa League la saison passée. Dominik Thalhammer, 51 ans, a donné sa première conférence de presse ce lundi, et s'est dit emballé à l'idée de diriger le Cercle de Bruges. "Le projet me parle. Cette semaine, j'observerai, et je prendrai l'équipe en main à partir de jeudi à l'entraînement", explique-t-il. Thalhammer ne sera donc pas encore en charge pour le match de Coupe contre Malines.

"Cette équipe a du potentiel, beaucoup de joueurs talentueux. Cela cadre avec ma vision du football, qui consiste à mettre la pression sur l'adversaire. J'ai les joueurs pour ça", estime l'Autrichien. "Le Cercle a dominé son adversaire récemment, s'est créé des occasions ; il ne manquait pas grand chose. Il y a des détails à travailler pour améliorer l'équipe. J'ai déjà été confronté à des situations compliquées dans ma carrière, nous avons du travail mais nous allons essayer de convaincre les supporters".