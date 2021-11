Les 13 joueurs de Belenenses seraient les premiers cas du variant Omicron au Portugal

Un des joueurs s'est rendu en Afrique du Sud et aurait contaminé ses coéquipiers.

La rencontre entre Belenenses et Benfica de ce week-end a été le théâtre d'une situation assez incroyable. Belenenses a été forcé de jouer à neuf joueurs malgré les treize cas de Covid-19 détectés dans l'effectif. Malgré tout, la rencontre a dû être arrêtée à la 47e minute car Belenenses n'était plus qu'à six joueurs sur le terrain suite à des blessures.

L'Institut national de santé (INSA) a déclaré que les treize joueurs testés positifs au Covid-19 seraient les premières personnes à contracter le variant Omicron au Portugal. Un des cas positifs aurait fait le voyage jusqu'en Afrique du Sud.