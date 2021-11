Lionel Messi remporte son 7e Ballon d'Or

C'était dans l'air, Lionel Messi est le lauréat du 65e Ballon d'Or de l'histoire. Alors que certains voyaient Robert Lewandowski ou Karim Benzema lui succèder, c'est bien le transfert star de l'été du PSG qui a remporté pour la 7e fois la récompense individuelle la plus prestigieuse en football. Un Ballon d'Or qui certes pourra soulever de nombreuses interrogations, mais qui n'enlèvera rien aux statistiques impressionnantes du vainqueur de la Copa América 2021.

Il devance au classement Robert Lewandowski, Jorginho, Karim Benzema et N'Golo Kanté

Here is the 2021 #ballondor top 5! pic.twitter.com/Tog5a1c3bI