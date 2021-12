Grealish est réaliste: "C'est plus compliqué que ce que je pensais"

Pour le transfert record de l'été de Pep Guardiola, la saison est compliquée, très compliquée.

Plus gros transfert de l'histoire de la Premier League (117 millions d'euros), Jack Grealish (26 ans, 15 matchs et 2 buts toutes compétitions cette saison) connaît des débuts poussifs avec Manchester City. Le milieu offensif anglais a admis qu'il ne s'attendait pas à un démarrage aussi moyen.

"J'ai trouvé cela beaucoup plus difficile que je ne le pensais, de m'adapter à un manager et à des coéquipiers différents. J'ai eu du mal à m'y habituer au début. Je n'ai pas fait autant de passes décisives et marqué autant buts que la saison dernière, mais je ne suis pas du genre à douter de moi", a expliqué l'ancien joueur d'Aston Villa pour le Daily Telegraph.

Une pression plus importante, une grosse concurrence, Grealish va devoir passer la deuxième pour tenir le choc avec Pep Guardiola.