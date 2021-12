Christian Eriksen est de retour à l'entraînement, mais pas à l'Inter Milan

Christian Eriksen ne va pas pouvoir rejouer avec l'Inter Milan en raison de son défibrillateur interne. Il a repris le chemin des entraînements avec son ancien club, au Danemark.

Christian Eriksen (29 ans) a retrouvé les terrains d'entraînement cette semaine : le médian de l'Inter Milan, qui ne pourra plus jouer en Serie A après son accident cardiaque lors de l'Euro 2020 en raison de son défibrillateur interne, s'est entraîné avec son ancien club, Odense, au Danemark. Il s'entraîne seul, a expliqué le club, et non pas avec le groupe de joueurs.

Eriksen a porté les couleurs d'Odense en jeunesse, de 2005 à 2009, avant de rejoindre l'Ajax Amsterdam où il passera professionnel. Il habite actuellement à Odense, "au coin de la rue", et fait donc des petits pas vers la reprise du football professionnel. Reste à voir sous quel maillot ce sera ...