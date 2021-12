Carlos Ancelotti est fan de Courtois: "Il fait partie des plus grands"

Le coach du Real Madrid est sous le charme du gardien des Diables Rouges et de son équipe.

Carlo Ancelotti, l’entraîneur du Real Madrid, n’a pas tari d’éloges à l’égard de Thibaut Courtois, après la victoire décrochée mercredi soir contre l’Athletic Bilbao (1-0, 9e journée de Liga).

"Thibaut Courtois fait des choses extraordinaires. Nous devons nous améliorer sur le plan défensif. Nous avons eu du mal sur deux coups de pied arrêtés et nous devons nous améliorer. Nous avons Courtois et nous devons nous en réjouir. C’est difficile de dire qui est le meilleur gardien avec lequel j’ai joué. J’ai connu beaucoup de grands gardiens : Iker Casillas, Diego Lopez, Gigi Buffon, Manuel Neuer et Petr Cech. C’est une longue liste. Courtois fait partie des meilleurs, sans aucun doute. Et pour nous, il est tout en haut de cette liste en ce moment", a déclaré l’entraîneur italien en conférence de presse.

Avec 29 points, le gardien de but belge n’a terminé qu’à la neuvième place du Trophée Yachine 2021, remporté par le portier italien du Paris Saint-Germain Gianluigi Donnarumma.