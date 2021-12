Officiel : Jonathan Bolingi rallie la Thaïlande

L'international congolais n'est jamais parvenu à s'imposer du côté de l'Antwerp et a d'ailleurs enchaîné les prêts ces dernières saisons. Comme annoncé en exclusivité le 16 octobre dernier, l'attaquant va relever un nouveau challenge, et ce sur un nouveau continent.

Nouvelle destination pour Jonathan Bolingi qui rejoint la Thaïlande et Buriram United, leader et meilleur club de la Thai League. Là-bas, il tentera de donner un nouvel élan à sa carrière.

© Buriram United

L'international congolais avait rejoint l'Antwerp en 2018 en provenance du Standard et y avait paraphé un contrat de cinq ans. Le joueur âgé de 27 ans n'a pas convaincu au Great Old qui l'avait prêté à Eupen, puis en Turquie au Ankaragücü et en Suisse du côté du FC Lausanne.