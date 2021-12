Courtois : "Il n'y a pas meilleur endroit au monde que le Real Madrid"

Grâce à un nouveau clean-sheet, le Real Madrid s'est imposé 0-2 sur la pelouse de la Real Sociedad.

"C'est une victoire très importante. Nous sommes très heureux. Venir ici à l’Anoeta est toujours difficile. Nous nous sommes battus, nous avons su souffrir, nous avons marqué deux beaux buts."

Au micro de Real Madrid TV, notre gardien national était s'est dit très satisfait de la prestation du Real: "On a beaucoup travaillé là-dessus, on a regardé des vidéos avec le coach. Nous avons essayé de leur faire mal, nous l’avons bien fait, nous n'avons pas concédé d'occasions. Tout s'est bien passé. C'est un grand match de l'équipe et nous pouvons être très heureux."

Avec deux petits buts encaissés lors des cinq dernières rencontres, Thibaut Courtois a réalisé hier son huitième clean-sheet de la saison: cinq en championnat, et trois en Ligue des Champions: "Je suis content, et si je dois aider seulement avec mes pieds je suis heureux aussi, je ne dois pas être le protagoniste du match. La défense a fait un bon match, tout comme contre Bilbao et Séville."

Après des débuts compliqués avec le Real, Courtois a désormais disputé plus de 150 matchs avec la Maison Blanche, et fait l'unanimité auprès des supporters: "Très heureux d'être ici, le début n'a pas été si facile, l'objectif est de continuer à gagner, continuer à être important et continuer à gagner des trophées avec ce merveilleux club. Il n'y a pas meilleur endroit au monde."