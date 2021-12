🎥 Everton arrache la victoire face à Arsenal dans les arrêts de jeu malgré deux buts annulés !

Everton y aura cru jusqu'au bout et aura fini par aller chercher la victoire, la première après 8 matchs pour les Toffees. Arsenal peut se mordre les doigts.

Dans une première période sans grand spectacle et lors de laquelle la domination d'Arsenal s'avérait stérile, Everton pensait pouvoir ouvrir le score via Richarlison peu de temps avant la pause (44e), mais Goodison Park était déçu : l'ancien de Pro League Takehiro Tomiyasu ne couvrait finalement pas le Brésilien, et le but était annulé. Et la sanction était immédiate : dans les arrêts de jeu de la première période, Martin Odegaard profite d'un centre de Tierney et fait 0-1.

En seconde période, rebelote : Richarlison est servi dans le rectangle et place le ballon au fond des filets, mais était hors-jeu au début de la phase (58e). Mais le Brésilien n'abandonne pas : c'est lui qui est enfin récompensé à la 79e, opportuniste après une frappe de Gray sur la latte (1-1). Arsenal (où Albert Sambi Lokonga est resté sur le banc toute la rencontre) poussera, et touchera le poteau via Nketiah, qui manque ensuite de réussite et met le ballon en coup de pied de but (84e).

Et en fin de rencontre, dans les arrêts de jeu (qui dureront 8 minutes!), Everton émergera finalement ; une superbe frappe de Demarai Gray trouve la lucarne et offre les trois points aux Toffees (2-1). Arsenal reste à deux points de Tottenham, 5e et qui droit encore jouer.

