Koen Casteels: de retour au bon moment

Débarrassé du Covid-19, le portier belge retrouvera sa place entre les perches, mercredi, pour un duel décisif en Ligue des Champions.

Comme Kevin De Bruyne et Thorgan Hazard, Koen Casteels avait été testé positif au coronavirus après la trêve internationale, il a donc dû passer par la case quarantaine et renoncer aux trois dernières rencontres de Wolfsburg.

Mais il est désormais rétabli et prêt à reprendre sa place, dès mercredi. "Je me sens bien", a-t-il confirmé en conférence de presse ce mardi. Il retrouvera donc sa place de titulaire et son capitaine au bon moment: Wolfsburg, toujours en course pour une qualification pour les huitièmes de finale de la C1, jouera son avenir européen, mercredi soir contre Lille.