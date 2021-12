Antoine Griezmann : "Je suis fier d'être de retour"

Avec un but et une passe décisive, l'attaquant français a été le grand artisan de la qualification de l'Atlético Madrid, vainqueur sur la pelouse du FC Porto (3-1) ce mardi, pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions.

Malgré un match compliqué et un parcours difficile jusqu'à maintenant, Antoine Griezmann (30 ans, 5 matchs et 4 buts en LdC cette saison) a savouré cette qualification.

"Nous nous étions préparés pour ce match. Le résumé de cette phase de groupes et de ce match : c'est l'Atleti ! Je suis très fier de cette équipe. Nous avons tout donné jusqu'à la fin. Je suis fier d'être de retour, je profite vraiment et j'espère que nous aurons une bonne campagne européenne. Nous sommes un groupe et nous avons besoin de tout le monde pour aller aussi loin que nous l'espérons. Nous ne cessons jamais d'y croire. Il y aura des bons et des mauvais moments, mais dans les mauvais moments, nous avons besoin de nos fans et ils sont toujours là", a expliqué l'international français au micro de Movistar +.