Cyriel Dessers remporte deux prix le jour de son anniversaire

Il doit encore se contenter d'un rôle de remplaçant, mais Cyriel Dessers s'est rendu très populaire à Feyenoord en peu de temps.

Mercredi, le jouer appartenant à Genk a fêté ses 27 ans. Le jour de son anniversaire, il a remporté deux prix à Feyenoord.

Les fans l'ont élu joueur du mois de novembre. Dessers a marqué plusieurs buts décisifs. En outre, son (premier) but contre le Sparta Prague a été élu but du mois de novembre. "C'était un mois fantastique pour moi. Nous avons passé de bonnes nuits à Berlin et à Prague. Que je puisse être important, c'est encore mieux pour moi", a réagi Dessers sur les canaux officiels du Feyenoord.

.@CyrielDessers, kunstenaar in het lichaam van een spits! 🔄🤩 pic.twitter.com/F8iYfSURLb — Play Sports (@playsports) November 25, 2021