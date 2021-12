Jürgen Klopp rend hommage à Zlatan Ibrahimovic

Malgré le retour du Suédois, titulaire pour la première fois de la saison en Ligue des Champions, l'AC Milan a perdu son match capital face à Liverpool (1-2) ce mardi et se retrouve éliminé de toutes les compétitions européennes.

L’entraîneur de Liverpool, Jürgen Klopp, a tout de même tenu à rendre hommage à Zlatan Ibrahimovic (40 ans, 4 apparitions en LdC cette saison) à l’issue de la partie.

"Si quelqu'un peut être assez fou pour jouer jusqu'à 40 ans et plus tard, c'est probablement lui, Zlatan. Il est toujours menaçant, on a dû se battre mais on a très bien défendu aussi", a encensé le technicien allemand en conférence de presse.

Il ne serait pas impossible en effet de revoir le géant suédois en C1 la saison prochaine en cas de nouvelle qualification du club lombard assortie d’une prolongation de contrat.