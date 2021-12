Pierre Kalulu revient sur son départ de l'OL

Parti de l'Olympique Lyonnais à l'été 2020, le latéral polyvalent dispose d'un temps de jeu de plus en plus intéressant au Milan AC.

Pierre Kalulu (21 ans, 9 matchs en Serie A cette saison) admet tout de même qu’il se demande parfois quelle tournure aurait pu prendre sa carrière à l'OL.

"Ce qui a pesé dans ma décision, ça a été le fait que je n’allais pas jouer. Parfois, je me demande où j’en serais aujourd’hui si j’étais resté à l'OL. Mais après ça passe. Je pensais, ou j’étais sûr d’avoir les qualités pour m’exprimer. Après, il y avait un contexte sanitaire difficile, mais c'est comme ça...", a confié le Bleuet dans une interview accordée à So Foot. "Milan, c’est le genre de gros club que tout joueur étant petit recherche. Quand tu fais des gros matchs en France, c’est pour rejoindre ce type d’institution. Il y a aussi eu cette question de faire le grand saut définitivement. Je me suis demandé si j’étais prêt ou pas, et j’ai senti que c'était le cas. Alors pourquoi attendre et être dans le flou ?", a conclu l’international Espoirs français.