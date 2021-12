Une légende de Liverpool loue Origi: "Il sera dans les livres d'histoire de Liverpool, mais..."

Origi était titulaire ce mardi soir, et le Diable Rouge a été une nouvelle fois décisif.

Le Diable Rouge a reçu sa chance en tant que titulaire contre le Milan AC. Il a aussi marqué le but de la victoire des siens sur la pelouse du Milan AC. D'après Michael Owen, Origi a été excellent.

"Pour moi, il est meilleur en tant que joker de luxe, mais ce serait difficile de ne pas penser à tous les buts importants qu'il a marqué", a déclaré Owen à BT Sport. "Il sera dans les livres d'histoire de Liverpool, pour tout ce qu'il a fait".

Mais dans la foulée, Owen a aussi été critique envers notre compatriote: "Pour moi, Origi est un crna en-dessous des 4 autres attaquants de Liverpool (Firmino, Salah, Mané et Jota). Mais en tant que SuperSub, il est important. En janvier, pendant la CAN, il aura sa chance pour débuter pas mal de rencontres. Il devra montrer qu'il a faim, et dès le coup d'envoi".