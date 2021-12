Verratti en sentinelle? Pochettino a plus qu'apprécié !

L'Italien a livré 70 minutes de bonne facture.

Lors de la victoire du Paris Saint-Germain face à Bruges (4-1) ce mardi en Ligue des Champions, le milieu de terrain parisien Marco Verratti (29 ans, 3 matchs en LdC cette saison) a évolué comme une sentinelle pour accompagner Idrissa Gueye et Georginio Wijnaldum. En conférence de presse, l'entraîneur du PSG Mauricio Pochettino a jugé l'impact de l'Italien dans ce rôle.

"C’est un joueur qui peut se retrouver dans cette position. Je crois que c’est peut-être sa meilleure position. Il faut se rappeler qu’il a démarré la saison plus tard, a subi plusieurs lésions l’empêchant d’avoir une certaine continuité dans le jeu à cette position. Mais Marco est un joueur qui maîtrise très bien cette position. Il sait rompre le pressing adverse, sortir le ballon et reposer l’équipe, lui offrir une pause nécessaire. Mais il sait aussi quand accélérer, ralentir ou faire passer le jeu sur les côtés pour permettre à l’équipe de se déployer. Il maîtrise très bien ce registre et espérons qu’il va enfin pouvoir trouver cette continuité qu’on espère tous", a souligné le technicien argentin.