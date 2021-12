Bernd Storck, l'homme de la situation pour Genk ?

L'entraîneur va entamer son troisième passage en Belgique dès ce soir avec une rencontre cruciale pour Genk contre le Rapid Vienne. L'Allemand va vite devoir imposer sa griffe au noyau limbourgeois.

Il avait réalisé des merveilles en sortant Mouscron et le Cercle de Bruges de la zone rouge. Cette fois-ci, Bernd Storck a une autre mission : replacer Genk dans les hautes sphères du classement. L'entraîneur allemand a signé un contrat à durée indéterminée chez les Limbourgeois, mais est-il l'homme de la situation ?

Par le passé, l'entraîneur allemand a souvent été lié à Genk mais le deal n'a jamais été concrétisé. Cette fois-ci, c'est le cas et le tacticien a un beau coup à jouer. Pour la première fois, il possède un groupe compétitif avec des profils individuels très riches, contrairement à ses passages à Mouscron et au Cercle. Avec Genk, il tient également sa première expérience en tant que coach d'un grand club.

Réputé pour sa poigne et son jeu direct, Storck va devoir remettre de l'ordre dans un effectif en perte de confiance. La dernière victoire de Genk remonte au 31 octobre (2-6 à Zulte Waregem). Depuis, les Genkois affichent un maigre bilan de 2 points sur 12 en championnat, de deux nuls en Europa League (2-2 contre West Ham et 1-1 au Dinamo Zagreb) en plus d'une élimination en Coupe de Belgique contre le Club de Bruges

Discipline défensive à réinstaurer

Avec l'arrivée de Storck, Genk espère pouvoir régler un de ses problèmes : sa frilosité défensive. Le club possède actuellement la cinquième pire défense du championnat avec 29 buts encaissés, beaucoup trop pour un effectif qui comptait rivaliser avec Bruges pour le titre. Incontestablement, Bernd Storck possède un matériel largement adéquat pour mener à bien sa mission. Le tacticien, qui accorde énormément d'importance à la discipline, va devoit aussi tenter de contenir les forts caractères de son groupe (sur le terrain comme en dehors).

Reste à savoir si le message passera auprès de ses joueurs. Storck a déjà un rendez-vous très important ce jeudi contre le Rapid Vienne. Les Genkois doivent s'imposer et espérer une défaite du Dinamo Zagreb à West Ham pour s'assurer une qualification pour les barrages d'Europa League. Un exploit lancerait parfaitement le mandat de l'entraîneur allemand dans le Limbourg.