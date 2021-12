🎥 Incroyable erreur d'arbitrage lors de Bâle-Qarabag en Conference League !

On pensait que la technologie éviterait ce genre de scandales de nos jours, mais une rencontre de Conference League a été marquée par une erreur digne de la Coupe du Monde 2010.

Vous vous rappelez certainement de ce à quoi nous faisons allusion : une frappe de Frank Lampard, rebondissant sur la latte et derrière la ligne aux yeux de tous, sauf des arbitres et juges de ligne, sans technologie pour leur permettre de se corriger.

Ce jeudi, lors de FC Bâle - Qarabag, un match entre deux équipes déjà qualifiées mais qui devait déterminer laquelle serait première de son groupe, Abdellah Zoubir pense ouvrir le score pour le club azéri. Et il aurait dû. Mais alors que le ballon passe la ligne très clairement, l'arbitre ne valide pas le but, et l'absence de goal-line technology comme de VAR en Conference League empêche de corriger l'erreur. Zoubir aurait ouvert le score dès la 2e minute. Bâle l'emportera finalement 3-0 ...