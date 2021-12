L'Olympique Lyonnais tombé d'accord avec le maestro du Zenit Saint-Pétersbourg ?

L'OL tient peut-être son renfort offensif pour le mercato hivernal. Reste à trouver un accord avec le Zenit Saint-Pétersbourg.

L'été passé, l'Olympique Lyonnais était proche d'un accord concernant le transfert de Sardar Azmoun (26 ans), maître à jouer du Zenit Saint-Pétersbourg. Mais le club souhaitait d'abord trouver un remplaçant au milieu offensif iranien, et le transfert est tombé à l'eau. D'après L'Equipe, l'OL n'a cependant pas lâché le morceau : un accord aurait été trouvé entre Azmoun et le club rhodanien, pour un contrat de 4 ans et demi.

Reste un détail : convaincre, cette fois, le Zenit Saint-Pétersbourg. Azmoun dispute une excellente saison avec 10 buts en 21 matchs toutes compétitions confondues, mais arrive en fin de contrat en juin prochain : ce serait donc la dernière possibilité pour le club russe de vendre le joueur.